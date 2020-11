Banda larga, accordo Tim-Eutelsat. Gubitosi: “Saremo ovunque” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Banda larga, firmato l’accordo tra Tim ed Eutelsat. Gubitosi all’Anci: “Il servizio sarà completo. Saremo ovunque”. ROMA – E’ stato firmato l’accordo tra Tim ed Eutelsat. “Abbiamo ordinato una serie di satelliti sull’Italia e tra poco inizieremo con un servizio che chiameremo Tim dovunque, dove arriveremo con la Banda larga ovunque“, ha detto Luigi Gubitosi all’Anci, riportato dal sito di RaiNews 24. L’ad della Tim ha aggiunto: “Si tratta di un servizio buono per arrivare ovunque. Abbiamo tutte le tecnologie esistenti per iniziare nel 2021 per un primo anno in via sperimentale e nel 2022 il servizio sarà completo su tutto il continente. Ei lavori procedono senza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020), firmato l’tra Tim edall’Anci: “Il servizio sarà completo. Saremo. ROMA – E’ stato firmato l’tra Tim ed. “Abbiamo ordinato una serie di satelliti sull’Italia e tra poco inizieremo con un servizio che chiameremo Tim dovunque, dove arriveremo con laovunque“, ha detto Luigiall’Anci, riportato dal sito di RaiNews 24. L’ad della Tim ha aggiunto: “Si tratta di un servizio buono per arrivare ovunque. Abbiamo tutte le tecnologie esistenti per iniziare nel 2021 per un primo anno in via sperimentale e nel 2022 il servizio sarà completo su tutto il continente. Ei lavori procedono senza ...

fattoquotidiano : Voucher banda larga, i consumatori: “Tim fornisce pc a basso costo con una webcam esterna per eludere requisiti Inf… - NewsMondo1 : Banda larga, accordo Tim-Eutelsat. Gubitosi: “Saremo ovunque” - LiveEvil_2010 : @danielelozzi La banda larga serve per il gaming e la soluzione di usare il satellite per portarla dove manca è l'u… - Dintec_Scrl : RT @unioncamere: Con i saluti del presidente della #camcom delle #Marche si conclude la tappa di #Ancona sulla #bandaultralarga. Prossimo a… - lillydessi : Tim, arriva la connessione «ovunque» via satellite a banda ultra larga: via da gennaio 2021 - Corriere della Sera… -