Baggio | “Guardiola il migliore | Conte un esempio per tutti”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roberto, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha espresso le sue opinioni sul ruolo dell’allenatore e, con un’accezione un po’ “alla Allegri”, ha sottolineato che i protagonisti sono i giocatori che scendono in campo: “Un allenatore di adesso adatto a me? Il calcio è e rimarrà dei calciatori. Gli allenatori più bravi sono quelli che riconoscono e sanno trattare con onestà il calciatore, sanno parlargli, sanno mantenere il rispetto, sanno confrontarsi sulle questioni tecniche. Ecco, allora come adesso, mi piacerebbe avere un allenatore così: Le conoscenza tattiche si possono apprendere con lo studio, quelle più difficili da trovare sono le qualità umane”. Nonostante questo esprime una preferenza: “Un allenatore attuale con cui avrei voluto giocare? Guardiola, credo sia il più bravo di tutti. Secondo me Pep porta in campo e trasmette il senso del gioco: i ...