"Anziani e ossigeno, ditemi perché". Padellaro, due domande con cui demolisce il governo: Travaglio che dice? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Neppure Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano, può esimersi dall'attaccare Giuseppe Conte e il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus. Ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 mercoledì 17 novembre, Padellaro passa all'attacco. Lo fa con una serie di domande con cui incalza l'esecutivo: "perché mancano le bombole d'ossigeno? perché gli Anziani devono aspettare per il vaccino? Serve dare delle priorità alle emergenze, altro che visione", picchia duro. E ancora, aggiunge: "C'è stata una prima scossa e poi si è ricostruito. Ma poi è arrivata un'altra scossa. Bisogna affrontare i problemi e le emergenze", ribadisce e conclude Padellaro.

