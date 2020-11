A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov – Alzi la mano chi non si è stancato di entrare in esercizi pubblici come bar e ristoranti e di sentire, in sottofondo, chiacchiere concitate, polemiche e discorsi paranoici sull’argomento che sta cannibalizzando il dibattito in qualsiasi ambito della nostra esistenza: il coronavirus. L’atmosfera si era fatta pesante Da qui l’idea della proprietaria del Bar Feeling, situato nella zona di Ponte Galeria a Roma: tra tanti divieti, obblighi e restrizioni, spunta quello di parlare del Covid mentre si sorseggia un caffè o si fa aperitivo. «vietato parlare di Coronavirus», «è sconsigliato formulare possibili scenari, veggenze su prossimi dpcm, virologia», si legge su un cartello giallo bene in vista sulla macchinetta del caffè. Il motivo lo spiega la stessa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020), 18 nov – Alzi la mano chi non si è stancato di entrare in esercizi pubblici come bar e ristoranti e di sentire, in sottofondo, chiacchiere concitate, polemiche e discorsi paranoici sull’argomento che sta cannibalizzando il dibattito in qualsiasi ambito della nostra esistenza: il coronavirus. L’atmosfera si era fatta pesante Da qui l’idea della proprietaria del Bar Feeling, situato nella zona di Ponte Galeria a: tra tanti divieti, obblighi e restrizioni,quello didelmentre si sorseggia un caffè o si fa aperitivo. «di Coronavirus», «è sconsigliato formulare possibili scenari, veggenze su prossimi dpcm, virologia», si legge su un cartello giallo bene in vista sulla macchinetta del caffè. Il motivo lo spiega la stessa ...

cicciagatta : RT @claudio_2022: A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) E hanno ragione. http… - ItalicaTestudo : RT @claudio_2022: A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) E hanno ragione. http… - CristinaCmr : RT @claudio_2022: A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) E hanno ragione. http… - CharlieCK2014 : RT @claudio_2022: A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) E hanno ragione. http… - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) E hanno ragione. http… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spunta A Roma spunta il bar in cui è vietato parlare di Covid. “L’atmosfera era troppo pesante” (Video) Il Primato Nazionale Federico D’Andrea, chi è il nuovo nome in pole per fare il commissario in Calabria: da Tangentopoli alla carriera da manager

Di ufficiale non c’è nulla, e forse proprio per questo motivo potrebbe essere la volta buona. Dopo l’accordo per la collaborazione di Gino Strada, infatti, nei corridoi della maggioranza è spuntato un ...

Taffo contro Lidl: "Meglio i cappotti. Di legno"

Dopo il boom delle scarpe low cost, irrompe la ditta di onoranze funebri famosa per la sua irriverenza social: è il derby del marketing. La risposta ...

Di ufficiale non c’è nulla, e forse proprio per questo motivo potrebbe essere la volta buona. Dopo l’accordo per la collaborazione di Gino Strada, infatti, nei corridoi della maggioranza è spuntato un ...Dopo il boom delle scarpe low cost, irrompe la ditta di onoranze funebri famosa per la sua irriverenza social: è il derby del marketing. La risposta ...