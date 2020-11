Spazio, fallito il lancio di Vega: aveva a bordo i satelliti Seosat e Ingenio (Di martedì 17 novembre 2020) fallito il lancio di Vega . A otto minuti dalla partenza, dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), il razzo dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha deviato dalla traiettoria prevista per portare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 17 novembre 2020)ildi. A otto minuti dalla partenza, dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), il razzo dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha deviato dalla traiettoria prevista per portare...

GazzettaDelSud : #Spazio, fallito il lancio di #Vega: aveva a bordo i satelliti Seosat e Ingenio - IlFattoNisseno : Spazio, Esa. Fallito il lancio: il razzo Vega sbaglia traiettoria - mikibras : @TUTTOJUVE_COM Ancora che date spazio alle parole si sto fallito se esiste un protocollo accettato da tutti per pot… - rubio_chef : @ABobbiese @carmine_tw @tonyoli8 Ma mica sono Ben Gurion o Hitler che deporto civili. Non spetta a me mettere le to… - MarosticaR : @AlfioKrancic @MassimGiannini è un fallito , come 'uomo' un fallito come giornalista , un ipocrita , un vigliacco ,… -