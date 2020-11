Save the Children: 'Lombardia non è a misura di bambino e ancor meno di bambina' (Di martedì 17 novembre 2020) Immagine repertorio La Lombardia non è una regione ' 'a misura di bambino' e ancora meno 'di bambina'. è quanto emerge dal nuovo Atlante dell'infanzia a rischio 'Con gli occhi delle bambine' diffuso a ... Leggi su milanotoday (Di martedì 17 novembre 2020) Immagine repertorio Lanon; una regione ' 'adi' e'di'.; quanto emerge dal nuovo Atlante dell'infanzia a rischio 'Con gli occhi delle bambine' diffuso a ...

DGiannese : RT @SaveChildrenIT: 'La condizione dell'#infanzia in Italia registra tassi in crescita di #povertà minorile e #disuguaglianze educative da… - Teozorzi : In Italia smottamento demografico, bambini in calo mentre cresce povertà educativa - Rai News Il #covid visto dal p… - Marco87468878 : Ma io non lo so... a Lilibeth sta bene qualsiasi colore. È incredibile, le dona tutto. GOD SAVE THE QUEEN ??… - taraceagroup : New!!! Legno Console. Wood: Palografico. #New #TaraceaFurniture #Serrucho #reclaimedwood #Taracea #interiordesign… - viciocort : RT @prinet2000: Save the date: giovedì 19/11 ore 17.30 verrò intervistata da @StellaSaladino nell'ambito dell'iniziativa internazionale #Lo… -