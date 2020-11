Natale con congiunti e parenti di quarto grado: l’ipotesi di una norma per tutelare gli affetti (Di martedì 17 novembre 2020) Le disposizioni del Dpcm in corso potrebbero essere sostituite da nuove regole, forse dal 3 dicembre. Notizie ne avremo sicuramente prima della fine del mese, anche perché i preparativi del Natale iniziano sempre molto prima. Non è solo una questione di pranzi e cenoni, in ballo ci sono scelte professionali, economiche e commerciali. Il periodo delle feste è vitale per molte attività e commercianti, se ci sarà un nuovo lockdown restrittivo o delle regole di distanziamento tra famiglie e persone, servizi e commercio potrebbero re-invertarsi, potrebbero come è già successo, ma l’incognita è alta. Natale e futuro Dpcm: si uscirà dalle zone rosse? Quanti parenti si potrebbero invitare? Tuttavia, l’Ansa riporta che gli affetti sono tutelati ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) Le disposizioni del Dpcm in corso potrebbero essere sostituite da nuove regole, forse dal 3 dicembre. Notizie ne avremo sicuramente prima della fine del mese, anche perché i preparativi deliniziano sempre molto prima. Non è solo una questione di pranzi e cenoni, in ballo ci sono scelte professionali, economiche e commerciali. Il periodo delle feste è vitale per molte attività e commercianti, se ci sarà un nuovo lockdown restrittivo o delle regole di distanziamento tra famiglie e persone, servizi e commercio potrebbero re-invertarsi, potrebbero come è già successo, ma l’incognita è alta.e futuro Dpcm: si uscirà dalle zone rosse? Quantisi potrebbero invitare? Tuttavia, l’Ansa riporta che glisono tutelati ...

Rinaldi_euro : Chi ha due figli conviventi, scelga con chi fare il Natale – - Agenzia_Ansa : Shopping fino a sera tardi, nuove ipotesi per il #Natale con il #Covid. Per i parenti stretti si pensa a spostament… - AnnalisaChirico : Che il premier Conte si premuri di insegnarci il senso del Natale (‘Raccoglimento spirituale’, piano con lo shoppin… - rivellandrea : RT @maxeffe74: Vabbè, s'avvicina il Natale, libro in uscita, bisogna far parlare di sé e quindi ecco una bella dichiarazione revisionista s… - QuotidianPost : Natale con congiunti e parenti di quarto grado: l’ipotesi di una norma per tutelare gli affetti… -