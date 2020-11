Katy Perry collabora con Tiësto ed Aitana per il remix di “Resilient” (Di martedì 17 novembre 2020) Coca-Cola e Katy Perry hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo progetto musicale che ha come missione quella di portare un vento di freschezza al mondo intero. Katy e Coca-Cola hanno ideato una nuova versione di “Resilient” – una canzone che fa parte di “Smile”, l’ultimo album della superstar. Grazie alla collaborazione del famoso DJ/produttore Tiësto e della cantante spagnola Aitana, il remix è un inno dei nostri tempi. Il video di “Resilient” feat. Aitana (Tiësto remix) è stato diretto da Chloe Wallace e riflette la positività e l’ottimismo della piattaforma “Open” di Coca-Cola https://youtu.be/KJvmdDBrXNU Katy ... Leggi su domanipress (Di martedì 17 novembre 2020) Coca-Cola ehanno annunciato oggi il lancio di un nuovo progetto musicale che ha come missione quella di portare un vento di freschezza al mondo intero.e Coca-Cola hanno ideato una nuova versione di “Resilient” – una canzone che fa parte di “Smile”, l’ultimo album della superstar. Grazie allazione del famoso DJ/produttore Tiësto e della cantante spagnola, ilè un inno dei nostri tempi. Il video di “Resilient” feat.(Tiësto) è stato diretto da Chloe Wallace e riflette la positività e l’ottimismo della piattaforma “Open” di Coca-Cola https://youtu.be/KJvmdDBrXNU...

Coca-Cola e Katy Perry hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo progetto musicale che ha come missione quella di portare un vento di freschezza al mondo intero. Katy e Coca-Cola hanno ideato una nu ...

