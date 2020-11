Daydreamer anticipazioni | CAN e SANEM si vedono dopo un anno ed è subito scontro!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 17 novembre 2020) Fino a quandoAydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman), ad undalla loro rottura, riuscira non incrociarsi? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di– Le Ali del Sogno dovrosservare con attenzione quello che avverrà tra qualche mese nelle puntate italiane della telenovela turca. Appena si rincontrer, i due innamorati non potrinfatti fare a meno di lanciarsi qualche frecciatina, dando l’impressione di non essersi affatto dimenticati l’uno dell’altra…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 18 novembre 2020– Le Ali del Sogno, news:e la pubblicazione del suo primo ...