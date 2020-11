Calabria:Meloni,farsa Speranza e Conte su nomina commissario (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA, 17 NOV - "Conte e Speranza trasformano in farsa la nomina del commissario alla sanità in Calabria. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA, 17 NOV - "trasformano inladelalla sanità in. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi ...

FratellidItalia : Calabria, Meloni: Speranza e Conte trasformano in farsa nomina commissario - francang1950 : RT @SarahConnor_18: Ma voi ce li vedete Sallusti,la Santanché,La Russa,Capezzone,Gasparri,Salvini,Borghi e Meloni a gestire la logistica di… - GiulioTerzi : Calabria:Meloni,farsa Speranza e Conte su nomina commissario - Ultima Ora - ANSA - FrancoZaffini : Calabria, Meloni: Speranza e Conte trasformano in farsa nomina commissario - Fabiolix3 : @GiorgiaMeloni Mannaggia! Se ci fosse stata Giorgietta (Wonder Woman) #Meloni tutto questo non sarebbe successo. Og… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Meloni **Calabria: Meloni, 'nomina commissario farsa, stop governo presuntuosi incompetenti'** Fortune Italia Calabria, Meloni: Speranza e Conte trasformano in farsa nomina Commissario

"Conte e Speranza trasformano in farsa la nomina del commissario alla sanità in Calabria. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi incompetenti".

Sanità in Calabria, Salvini: “Via Speranza”. Meloni: “Governo di presuntuosi incompetenti”

La Lega, per bocca di Matteo Salvini, si scaglia invece contro Speranza: “Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via anche Gaudio. Attendiamo se ne vada anche Speranza”.

"Conte e Speranza trasformano in farsa la nomina del commissario alla sanità in Calabria. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi incompetenti".La Lega, per bocca di Matteo Salvini, si scaglia invece contro Speranza: “Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via anche Gaudio. Attendiamo se ne vada anche Speranza”.