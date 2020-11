Simone, l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi ha mentito? (Di lunedì 16 novembre 2020) I fan continuano a seguire con entusiasmo l’avventura di Tommaso Zorzi al GF Vip, ma intanto scoppia il mistero di Simone, l’ammiratore segreto: ha mentito? Tommaso Zorzi (Instagram screenshot)Non smette di appassionare e far parlare di sé, il GF VIP, grande ed amatissimo reality di successo condotto con bravura da Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia: continua l’avventura di Tommaso Zorzi, ma intanto è mistero sul suo ammiratore segreto, Simone. Un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, la trasmissione che sta tenendo compagnia al pubblico in questo periodo tanto complesso e difficile come quello vissuto dagli italiani a causa della ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) I fan continuano a seguire con entusiasmo l’avventura dial GF Vip, ma intanto scoppia il mistero di, l’ammiratore: ha(Instagram screenshot)Non smette di appassionare e far parlare di sé, il GF VIP, grande ed amatissimo reality di successo condotto con bravura da Alfonso Signorini, insieme a Pupo ed Antonella Elia: continua l’avventura di, ma intanto è mistero sul suo ammiratore. Un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, la trasmissione che sta tenendo compagnia al pubblico in questo periodo tanto complesso e difficile come quello vissuto dagli italiani a causa della ...

