Manovra: via libera del Consiglio dei ministri, 38 miliardi per l’emergenza Covid-19 (Di lunedì 16 novembre 2020) La Manovra risente della composizione del Consiglio dei ministri e delle fasce di elettori, soprattutto del M5S, la maggior parte degli interventi e degli aiuti vanno al sud Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 novembre 2020) Larisente della composizione deldeie delle fasce di elettori, soprattutto del M5S, la maggior parte degli interventi e degli aiuti vanno al sud

tg2rai : Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra da 38 miliardi che ora va in Parlamento. In Europa da Polonia e… - Pall_Gonfiato : #Coronavirus - #Spadafora ha annunciato le novità presenti nella manovra del #Cdm - lucafaccio : Sì del cdm alla manovra un mese dopo il varo “salvo intese”. Sgravi per chi assume donne, 2.800 contratti nella pa… - TheRenry : RT @LaNotiziaTweet: Via libera definitivo del #Governo alla legge di Bilancio. La #Manovra sarà trasmessa alle Camere nelle prossime ore ht… - VengoDiMongo : RT @AlfonsoFuggetta: Ma la casualità non vorrebbe che almeno ogni tanto almeno una la facciano giusta? A che serve quest’altra scatola vuot… -