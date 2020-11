In consiglio comunale un question time sulla situazione 'Visoni e Covid-19' (Di lunedì 16 novembre 2020) All'ordine del giorno della seduta del comune anche la discussione del bilancio di previsione 2020/2022 Leggi su ravennatoday (Di lunedì 16 novembre 2020) All'ordine del giorno della seduta del comune anche la discussione del bilancio di previsione 2020/2022

6000sardine : “La camorra ad #Avellino vota Lega”. È quanto emerge dalle indagini della Dda che nelle ultime ore hanno portato a… - borghi_claudio : Test consiglio comunale in zoom... che tristezza ?? - ItaliaViva : Una bella iniziativa di @cirobuonajuto, sindaco di #Ercolano: il consiglio comunale della città si riunisce in un m… - giobettarini : RT @DarioNardella: Via libera del Consiglio comunale alla nuova #superciclabile che collegherà Firenze e Prato, la più grande della Toscana… - emiliaromagnago : Consiglio comunale, gli ordini del giorno approvati -