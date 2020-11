Il primario del Cotugno, Manzillo: “Con zona rossa fatta prima avremmo avuto parecchi morti in meno” (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se la zona rossa in Campania fosse stata fatta settimane fa avremmo avuto parecchi, ma parecchi morti in meno e contagiati in meno”. Non usa mezze parole il professor Elio Manzillo, direttore del dipartimento Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche dell’ospedale Cotugno di Napoli. Intervenuto questa mattina alla trasmissione Agorà, il primario ha indirettamente criticato le istituzioni per non aver implementato prima la zona rossa in Campania. Il professor Manzillo è intervenuto anche per descrivere la situazione degli ospedali di Napoli, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se lain Campania fosse statasettimane fa, main meno e contagiati in meno”. Non usa mezze parole il professor Elio, direttore del dipartimento Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche dell’ospedaledi Napoli. Intervenuto questa mattina alla trasmissione Agorà, ilha indirettamente criticato le istituzioni per non aver implementatolain Campania. Il professorè intervenuto anche per descrivere la situazione degli ospedali di Napoli, ...

