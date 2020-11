Argentina, Scaloni dà la formazione: «Messi e Lautaro Martinez in attacco» (Di lunedì 16 novembre 2020) Lionel Scaloni non fa pretattica e svela l’11 che domani scenderà in campo contro il Perù. In avanti confermati Messi e Lautaro Martinez Lionel Scaloni non fa pretattica nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perù. Il selezionatore argentino, infatti, svela la formazione che scenderà in campo contro i peruviani, con tanti calciatori della Serie A. In porta Armani e in difesa il centrale della Fiorentina, Martinez Quarta. A centrocampo una vecchia conoscenza come Paredes accanto a De Paul. In attacco confermati Messi e Lautaro Martinez. #SelecciónMayor @lioScaloni: "El equipo está confirmado. Iremos con Armani; Montiel, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Lionelnon fa pretattica e svela l’11 che domani scenderà in campo contro il Perù. In avanti confermatiLionelnon fa pretattica nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perù. Il selezionatore argentino, infatti, svela lache scenderà in campo contro i peruviani, con tanti calciatori della Serie A. In porta Armani e in difesa il centrale della Fiorentina,Quarta. A centrocampo una vecchia conoscenza come Paredes accanto a De Paul. Inconfermati. #SelecciónMayor @lio: "El equipo está confirmado. Iremos con Armani; Montiel, ...

