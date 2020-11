Inter, primi rientri dalle Nazionali: riecco Kolarov (Di domenica 15 novembre 2020) Aleksandar Kolarov subito tornato all’Inter E’ durata pochi giorni l’assenza di Aleksandar Kolarov da Appiano Gentile per rispondere alla chiamata della sua Serbia. Il giocatore è infatti rientrato a Milano, come comunicato dalla stessa federcalcio. Dietro questo ritorno del numero 11 in Italia, ci sarebbero le sue non perfette condizioni fisiche che lo hanno costretto a saltare la partita valida per le qualificazioni agli Europei contro la Scozia dei giorni scorsi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 15 novembre 2020) Aleksandarsubito tornato all’E’ durata pochi giorni l’assenza di Aleksandarda Appiano Gentile per rispondere alla chiamata della sua Serbia. Il giocatore è infatti rientrato a Milano, come comunicato dalla stessa federcalcio. Dietro questo ritorno del numero 11 in Italia, ci sarebbero le sue non perfette condizioni fisiche che lo hanno costretto a saltare la partita valida per le qualificazioni agli Europei contro la Scozia dei giorni scorsi. L'articolo proviene damagazine.

_intermagazine : Inter, primi rientri dalle Nazionali: riecco Kolarov - saltaluomo : @22Militico @PierinoSuperTru @Inter Erano tutti entusiasti, perché fregato alla rubentus, nazionale italiano,e in p… - AngeloMorello17 : RT @theboss_1908: #Conte: “Quello che guadagno lo stabilisce ciò che ho fatto nella mia carriera. Nessuno regala niente. So che vengono rip… - infoitsport : Milik, primi contatti con l'Inter per giugno: il Napoli vorrebbe cederlo a gennaio - sscalcionapoli1 : Milik, primi contatti con l'Inter per giugno: il Napoli vorrebbe cederlo a gennaio #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Inter primi Milik, primi contatti con l'Inter per giugno: il Napoli vorrebbe cederlo a gennaio Tutto Napoli Cassano indica l'allenatore per l'Inter: "Ho consigliato Alguacil"

Antonio Cassano svela il retroscena nel corso di una diretta su 'Instagram': 4 mesi fa ho consigliato Alguacil, Ausilio mi ha detto 'avevi ragione' .. Quello della Real Sociedad, Alguacil, l'avevo det ...

Inter, dall'Argentina: Zanetti vuole Paredes

Milano, 15 novembre 2020 - Dopo Lautaro Martinez, l'Inter avrebbe in mente di portare un altro argentino a Milano. Dal Sudamerica trapela la voce che il presidente nerazzurro Javier Zanetti starebbe c ...

Antonio Cassano svela il retroscena nel corso di una diretta su 'Instagram': 4 mesi fa ho consigliato Alguacil, Ausilio mi ha detto 'avevi ragione' .. Quello della Real Sociedad, Alguacil, l'avevo det ...Milano, 15 novembre 2020 - Dopo Lautaro Martinez, l'Inter avrebbe in mente di portare un altro argentino a Milano. Dal Sudamerica trapela la voce che il presidente nerazzurro Javier Zanetti starebbe c ...