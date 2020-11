Evani Uniti nelle difficoltà | ragazzi straordinari

junews24com : Evani: «Mancini soddisfatto. Uniti nelle difficoltà, chiudiamo in bellezza» - -

Italia-Polonia: Alberico Evani, promossi ct per la positività di Roberto Mancini al Covid-19, esalta lo spirito degli azzurri. "Nelle difficoltà, ci siamo uniti ancora di più" dice nell'intervista dop ...REGGIO EMILIA - Chicco Evani esulta. La vittoria sulla Polonia per 2-0 riporta l'Italia al primo posto del gruppo A di Nations League e ora le Final Four sono un po' più vicine. Un successo ...