Calcio: l'Italia batte la Polonia 2-0, vittoria girone vicina (Di domenica 15 novembre 2020) AGI - L'Italia batte la Polonia 2-0 nel quinto turno della fase a girono della Nation League: in gol Jorginho e Bernardeschi. Una partita vinta contro un buon avversario nonostante l'emergenza infortuni e Covid (24 i giocatori che ruotano intorno alla Nazionale indisponibili, tra cui i big Roberto Chiellini, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti e Ciro Immobile). Assente a Reggio Emilia anche il ct Roberto Mancini, ancora positivo al coronavirus. Parte bene la squadra guidata dal vice Chicco Evani che trova il gol al 21esimo con Lorenzo Insigne, poi annullato per posizione di fuorigioco di Andrea Belotti. Ma il gol arriva cinque minuti dopo su Calcio di rigore: è proprio l'attaccante del Torino ad essere atterrato in aera. Dal dischetto Jorginho spiazza Wojciech Szczsny e porta in vantaggio gli ... Leggi su agi (Di domenica 15 novembre 2020) AGI - L'la2-0 nel quinto turno della fase a girono della Nation League: in gol Jorginho e Bernardeschi. Una partita vinta contro un buon avversario nonostante l'emergenza infortuni e Covid (24 i giocatori che ruotano intorno alla Nazionale indisponibili, tra cui i big Roberto Chiellini, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti e Ciro Immobile). Assente a Reggio Emilia anche il ct Roberto Mancini, ancora positivo al coronavirus. Parte bene la squadra guidata dal vice Chicco Evani che trova il gol al 21esimo con Lorenzo Insigne, poi annullato per posizione di fuorigioco di Andrea Belotti. Ma il gol arriva cinque minuti dopo sudi rigore: è proprio l'attaccante del Torino ad essere atterrato in aera. Dal dischetto Jorginho spiazza Wojciech Szczsny e porta in vantaggio gli ...

RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - OptaPaolo : 3 - Per la prima volta da giugno 2008 (da quando Opta ha questi dati) l'Italia ha segnato tre gol consecutivi su ca… - pisto_gol : La stampa spagnola, da sempre poco tenera nei confronti del nostro calcio, ha elogiato l’Inter dopo la partita-pers… - sportface2016 : #ItaliaPolonia, #Insigne: 'Grande prestazione di squadra' #NationsLeague - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: La Nazionale U.21 si qualifica per gli #Europei in programma dal 24 al 31 marzo prossimi in #Ungheria e #Slovenia dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italia Calcio: In campo Italia-Polonia 1-0 Agenzia ANSA Italia Polonia 2-0: gli Azzurri annullano la Polonia e guadagnano la vetta del girone.

Gli uomini di Mancini guidati da Evani mettono ko la Polonia, si piazzano al primo posto del girone di Nations League e puntano alla final four ...

Live Italia-Polonia 1-0 Diretta: Insigne col tiro a giro, palla fuori di poco

Final Four vicina. 45'st Tre minuti di recupero. 45'st Locatelli ci prova dal limite dell'area, sinistro fuori misura del ...

Gli uomini di Mancini guidati da Evani mettono ko la Polonia, si piazzano al primo posto del girone di Nations League e puntano alla final four ...Final Four vicina. 45'st Tre minuti di recupero. 45'st Locatelli ci prova dal limite dell'area, sinistro fuori misura del ...