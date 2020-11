Regioni in ordine sparso. Mattarella ne ha abbastanza e striglia i governatori. Il Colle chiama a rapporto Bonaccini e Toti: “Serve stretta collaborazione per battere il Covid” (Di martedì 3 novembre 2020) “Una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni”. è quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evocato in videoconferenza col presidente e il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e Giovanni Toti, presidente della Liguria, impegnati nella trattativa con il governo sulle nuove misure contro il virus. Il colloquio è stato definito “interessante e proficuo”. Il capo dello Stato avrebbe ribadito “il ruolo decisivo delle Regioni nel fronteggiare la pandemia” e “auspicato la più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato”. Un appello arrivato dopo un fine settimana di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 novembre 2020) “Unatra tutte le istituzioni”. è quello che il presidente della Repubblica Sergioha evocato in videoconferenza col presidente e il vicepresidente della Conferenza delle, Stefano, governatore dell’Emilia Romagna, e Giovanni, presidente della Liguria, impegnati nella trattativa con il governo sulle nuove misure contro il virus. Il colloquio è stato definito “interessante e proficuo”. Il capo dello Stato avrebbe ribadito “il ruolo decisivo dellenel fronteggiare la pandemia” e “auspicato la piùtra tutte le istituzioni dello Stato”. Un appello arrivato dopo un fine settimana di ...

