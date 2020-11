Oroscopo di Martedì 3 Novembre 2020 (Di martedì 3 novembre 2020) Oroscopo DEL GIORNO3 Novembre 2020 Ariete Di fronte al tuo 3° decano, che non è già molto ben servito dalle stelle, Mercurio è retrogrado ed è in cattivi rapporti con Saturno. Ne abbiamo già parlato, ma la dissonanza continua e non se ne andrà fino a martedì prossimo. Quindi prenditi la briga con pazienza, vale a dire che se aspetti che qualcuno ti chiami o che risponda a una delle tue richieste, ad esempio, ci vorrà ancora qualche giorno. Anche il tuo tragitto giornaliero potrebbe essere una seccatura. Toro Hai l’arte di semplificare i noiosi dettagli quotidiani e renderli piacevoli. Ma in questo momento, qualcosa ti sta fermando e non dipende da te. Forse ci sono scioperi (previsione scritta a settembre) o hai problemi con la tua ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 novembre 2020)DEL GIORNO3Ariete Di fronte al tuo 3° decano, che non è già molto ben servito dalle stelle, Mercurio è retrogrado ed è in cattivi rapporti con Saturno. Ne abbiamo già parlato, ma la dissonanza continua e non se ne andrà fino a martedì prossimo. Quindi prenditi la briga con pazienza, vale a dire che se aspetti che qualcuno ti chiami o che risponda a una delle tue richieste, ad esempio, ci vorrà ancora qualche giorno. Anche il tuo tragitto giornaliero potrebbe essere una seccatura. Toro Hai l’arte di semplificare i noiosi dettagli quotidiani e renderli piacevoli. Ma in questo momento, qualcosa ti sta fermando e non dipende da te. Forse ci sono scioperi (previsione scritta a settembre) o hai problemi con la tua ...

domandmax : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, martedì 3 novembre, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura, buon like, buon retweet, s… - aniluci64 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, martedì 3 novembre, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura, buon like, buon retweet, s… - FlaviaGoffredo1 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, martedì 3 novembre, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura, buon like, buon retweet, s… - SpettacolandoTv : #Buongiorno Oroscopini!?#Oroscopando vi augura buon #martedi #3novembre ???????????? - retewebitalia : #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Martedì Oroscopo di giovedì 16 prile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Foyhotech