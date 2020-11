Milano, rapinatori irrompono in una banca poi fuggono attraverso le fogne. Ostaggi salvi (Di martedì 3 novembre 2020) Hanno fatto irruzione all’orario di apertura alle 8.35 nella filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli, a Milano, e sono scappati pochi minuti dopo col bottino, senza ferire nessuno. I rapinatori che questa mattina sono entrati nell’agenzia di via Stoppani sarebbero scappati dalle fogne dopo avere brevemente tenuto in Ostaggio i dipendenti all’interno dell’agenzia. Sono tutti sani e salvi: il personale del 118 sta soccorrendo due dipendenti che hanno avuto un malore. Sul posto sta arrivando anche la scientifica. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano è ancora bloccata. Diversi bus e tram sono fermi ai lati della piazza. Sul posto erano state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Al momento non risultano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Hanno fatto irruzione all’orario di apertura alle 8.35 nella filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli, a, e sono scappati pochi minuti dopo col bottino, senza ferire nessuno. Iche questa mattina sono entrati nell’agenzia di via Stoppani sarebbero scappati dalledopo avere brevemente tenuto ino i dipendenti all’interno dell’agenzia. Sono tutti sani e: il personale del 118 sta soccorrendo due dipendenti che hanno avuto un malore. Sul posto sta arrivando anche la scientifica. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro diè ancora bloccata. Diversi bus e tram sono fermi ai lati della piazza. Sul posto erano state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Al momento non risultano ...

