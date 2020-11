Ignazio Moser e Cecilia così festeggiano tre anni d’amore, ma il web è impetuoso. "Con i tempi che corrono…" - (Di martedì 3 novembre 2020) Carlo Lanna Tre anni d'amore per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e la coppia li festeggia con un week-end romantico sulla neve ma non mancano le critiche feroci da parte dei fan Nati sotto il segno del Grande Fratello, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad oggi sono la coppia social più amata del momento. Sono legati da un sentimento forte e veritiero, che mettono sempre in mostra ma che non nasconde secondi fini o macchinazioni da "acchiappalike" : Ignazio e Cecilia si mostrano per quello che sono. Uniti anche durante il primo lockdown, in estate hanno avuto una piccola crisi che li ha visti separati per qualche settimana, ma subito hanno trovato il modo di appianare le divergenze. E ora, felici come due adolescenti, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Carlo Lanna Tred'amore perRodriguez e la coppia li festeggia con un week-end romantico sulla neve ma non mancano le critiche feroci da parte dei fan Nati sotto il segno del Grande Fratello,Rodriguez ead oggi sono la coppia social più amata del momento. Sono legati da un sentimento forte e veritiero, che mettono sempre in mostra ma che non nasconde secondi fini o macchinazioni da "acchiappalike" :si mostrano per quello che sono. Uniti anche durante il primo lockdown, in estate hanno avuto una piccola crisi che li ha visti separati per qualche settimana, ma subito hanno trovato il modo di appianare le divergenze. E ora, felici come due adolescenti, ...

