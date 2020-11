Dalle 9 di oggi 'Click Day' per ottenere il 'bonus mobilità' (Di martedì 3 novembre 2020) ... https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente In cosa consiste? Il buono ... a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale ... Leggi su 104news (Di martedì 3 novembre 2020) ... https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente In cosa consiste? Il buono ... a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale ...

lorepregliasco : Come sempre il lunedì c’è l’effetto-weekend sui tamponi, ma comunque i dati di oggi dalle prime regioni sembrano re… - lauraboldrini : La violenza non ha giustificazione. Il malessere sociale invece merita ascolto e risposte. Al Governo spetta il do… - rubio_chef : In Palestina il 28-10-1948 il villaggio di Tarshiha venne raso al suolo dalle bombe sioniste: gli aerei utilizzati… - infomobilitaMi : [#Evento]??Oggi #3novembre, dalle ore 8, presidio di manifestanti in via Galvani (adiacenze Palazzo Regione Lombardia) #Milano - anna_1951 : RT @alevarone: Stiamo attenti rispettiamo le regole e io oggi sto tossendo dalle 5.Sarà ansia,reflusso, ma,cmq sia,io rischio di finire in… -