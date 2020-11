Coronavirus: al via Conte-capidelegazione (Di martedì 3 novembre 2020) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza della sul nuovo Dpcm che il governo si appresta ad adottare. Sono presenti anche il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Subito dopo la riunione, ci sarà un nuovo passaggio con le Regioni. Leggi su iltempo (Di martedì 3 novembre 2020) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra il premier Giuseppee i capi delegazione delle forze di maggioranza della sul nuovo Dpcm che il governo si appresta ad adottare. Sono presenti anche il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Subito dopo la riunione, ci sarà un nuovo passaggio con le Regioni.

WRicciardi : Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e… - lucfontana : #coronavirus Le zone a rischio (via @Corriere) - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - trishadria : Odio e violenza al tempo del coronavirus. - IdeawebTV : Coronavirus a Scarnafigi: 34 persone positive, una è ricoverata in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via A scuola e sui mezzi pubblici: così il coronavirus si trasmette per via aerea negli spazi chiusi Corriere della Sera Coronavirus: al via Conte-capidelegazione

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza della sul nuovo Dpcm che il governo si appresta ad adottare. Sono prese ...

Zen, colonnina Enel pericolante in via Bianchini

10:11Zen, colonnina Enel pericolante in via Bianchini 10:00Covid19 in un istituto comprensivo di Siracusa, una classe in quarantena 10:00Milano, rapina in banca: dipendenti tenuti in ostaggio 09:53Un’ ...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza della sul nuovo Dpcm che il governo si appresta ad adottare. Sono prese ...10:11Zen, colonnina Enel pericolante in via Bianchini 10:00Covid19 in un istituto comprensivo di Siracusa, una classe in quarantena 10:00Milano, rapina in banca: dipendenti tenuti in ostaggio 09:53Un’ ...