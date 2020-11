Willy' s Wonderland | nel teaser Nicolas Cage lotta per sopravvivere in un parco dei divertimenti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 novembre 2020)è il protagonista del film'se il primomostra la star impegnata in unaper la sopravvivenza.'sè il nuovo film horror con stare il primomostra la star mentrecontro degli inquietanti animatromic. Il breveregala solo dei piccoli spezzoni delle sequenze d'azione, annunciando poi che il progetto arriverà nei cinema e in streaming nel 2021.interpreta in'sil ruolo di un uomo che accetta di lavorare in undei...