Vecchioni durissimo | «Inter? Una squadra di incapaci | incompetenti e mangia gol»

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roberto, cantautore e noto tifoso dell’, addossa le colpe delle difficoltà nerazzurre ad Antonio Conte Robertovenuto ai microfoni di Rai Radio 1 a “Un giorno da Pecora”, ha parlato dell’e della difficile partenza. Tutta colpa di Antonio Conte per il cantautore, grande tifoso nerazzurro. Ecco le sue parole. «La mia? Una vagonata digol. La colpa è di Conte, sicuramente. Ma non lo sostituirei, ormai è lì e ci resti». Leggi su Calcionews24.com

Domani sera, martedì 3 novembre, l'Inter scenderà in campo a Madrid per la delicata sfida di Champions League contro il Real Madrid, ma i tifosi sono depressi per la brutta prova contro il Parma.