Toti, l'autogol. Comin, docente di strategia della comunicazione: 'Tweet sbagliato, ma anche la prima reazione è stata troppo timida' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Un Tweet sbagliato, ma anche la prima reazione è stata troppo timida'. Insomma, quello di Toti è stato in tutto e per tutto uno scivolone, secondo Gianluca Comin, professore di strategia della ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Un, mala'. Insomma, quello di; stato in tutto e per tutto uno scivolone, secondo Gianluca, professore di...

Toti, l'autogol. Comin, docente di strategia della comunicazione: «Tweet sbagliato, ma anche la prima reazione è stata troppo timida»

«Un tweet sbagliato, ma anche la prima reazione è stata troppo timida». Insomma, quello di Toti è stato in tutto e per tutto uno scivolone, secondo Gianluca ...

Noi, baby boomer e oltre, sapremo reinventarci dal confino casalingo?

Una generazione (quasi) benedetta ora alla prova. «Un amico mi dice che a Mosca già non vendono più biglietti del metrò agli over 65». Nuovi stimoli: «Ho già comprato su Amazon una sbarra portatile pe ...

