Serie A | Verona-Benevento 3-1 | la doppietta di Barak e il gol di Lazovic stendono i ragazzi di Inzaghi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si è chiuso con la vittoria delper 3-1 contro ilil posticipo della sesta giornata diA. A dispetto di quel che dice il risultato è stato un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena. Idi Filippopartono meglio mentre i padroni di casa si limitano a difendere e ripartire. Proprio in una di queste ripartenze, al 17′, Zaccagni sfonda sulla sinistra e serve in mezzo una fantastica palla chedeve solo spingere in rete. La reazione delè veemente. Insigne al 27′ viene imbeccato splendidamente da Caprari ma a tu per tu con Silvestri sbaglia. I campani vanno vicino al gol del pareggio anche al 42′ quando Ionita, ...