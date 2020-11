Poliziotto positivo Covid trovato morto in casa, solo. “Va tutto bene”, diceva ai colleghi (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, positivo al Covid viene trovato morto nella sua abitazione. La notizia della morte di Antonio Pontiggia sconvolge l’arma della polizia. L’uomo di 59 anni nella vita era Poliziotto ed era residente a Pieve Emanuele (Milano). Antonio non ha risposto per diverso tempo alle numerose telefonate, questo ha destato non pochi sospetti fino a quando non è stato trovato in casa, senza vita. Su Libero si apprende che nonostante la positività al Covid, Antonio prima di morire aveva rassicurato tutti affermando che stava andando “tutto bene”, nonostante alcuni testimoni abbiano dichiarato che nella sua voce c’era qualcosa di strano. A casa da diverse settimane, Antonio riceveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano,alvienenella sua abitazione. La notizia della morte di Antonio Pontiggia sconvolge l’arma della polizia. L’uomo di 59 anni nella vita eraed era residente a Pieve Emanuele (Milano). Antonio non ha risposto per diverso tempo alle numerose telefonate, questo ha destato non pochi sospetti fino a quando non è statoin, senza vita. Su Libero si apprende che nonostante la positività al, Antonio prima di morire aveva rassicurato tutti affermando che stava andando “bene”, nonostante alcuni testimoni abbiano dichiarato che nella sua voce c’era qualcosa di strano. Ada diverse settimane, Antonio riceveva ...

