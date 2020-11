“Ormai è andata così…”. Loredana Lecciso, il retroscena su lei e Albano. In molti lo avevano già capito (Di lunedì 2 novembre 2020) Loredana Lecciso è stata ospite di Barbara D’Urso all’interno del programma della domenica sera Live Non è la D’Urso. La show girl ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale con Al Bano. I due stanno insieme da venti anni. Il cantante di Cellino San Marco in una recente intervista si era dichiarato contrario alle nozze con Loredana Lecciso. “Io e Loredana sia sposati mentalmente. A cosa servono le carte e i timbri? – aveva detto Al Bano in un’intervista al settimanale Oggi -. Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”. Insomma possiamo anche chiamarli marito e moglie andando oltre le carte bollate. L’unione tra i due è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)è stata ospite di Barbara D’Urso all’interno del programma della domenica sera Live Non è la D’Urso. La show girl ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale con Al Bano. I due stanno insieme da venti anni. Il cantante di Cellino San Marco in una recente intervista si era dichiarato contrario alle nozze con. “Io esia sposati mentalmente. A cosa servono le carte e i timbri? – aveva detto Al Bano in un’intervista al settimanale Oggi -. Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere aa sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”. Insomma possiamo anche chiamarli marito e moglie andando oltre le carte bollate. L’unione tra i due è ...

