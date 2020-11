Milito: “Il 2010 un anno indimenticabile. Mourinho ci fece dare il massimo” (Di lunedì 2 novembre 2020) Intervistato da Olè, Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha ripercorso la sua carriera, ricordando l’anno magico del 2010 e del Triplete con l’Inter. Queste le parole di Milito: “Il 2010? Un anno indimenticabile e leggendario. Sono arrivato nel 2009 dal Genoa e approdai in una squadra che aveva appena vinto quattro scudetti consecutivi ma che voleva consacrarsi anche in Europa. La gente voleva qualcosa di più. Sentivo quell’atmosfera. La Champions era il sogno. L’Inter non la vinceva da 45 anni. Sono arrivato in una grande squadra, con un grande allenatore. È stato un anno perfetto sotto ogni aspetto. Mi sento fortunato di essere arrivato in una grande squadra con grandi giocatori e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Intervistato da Olè, Diego, ex attaccante dell’Inter, ha ripercorso la sua carriera, ricordando l’magico dele del Triplete con l’Inter. Queste le parole di: “Il? Une leggendario. Sono arrivato nel 2009 dal Genoa e approdai in una squadra che aveva appena vinto quattro scudetti consecutivi ma che voleva consacrarsi anche in Europa. La gente voleva qualcosa di più. Sentivo quell’atmosfera. La Champions era il sogno. L’Inter non la vinceva da 45 anni. Sono arrivato in una grande squadra, con un grande allenatore. È stato unperfetto sotto ogni aspetto. Mi sento fortunato di essere arrivato in una grande squadra con grandi giocatori e ...

