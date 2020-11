“Mi sono ammalata in rianimazione, i negazionisti sono una massa di idioti” (Di lunedì 2 novembre 2020) Marinella Acanfora, caposala della terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli è appena guarita da COVID-19. Racconta in un’intervista al Mattino che è stata contagiata mentre curava i malati in rianimazione. E che durante la sua quarantena da soggetto a rischio la frustrazione e la rabbia per i negazionisti del Coronavirus è stata tanta: Quando ha capito che il virus l’aveva infettata? «Era il 13 ottobre:durante la notte miè salita la febbre,ho avvertito un profondo malessere. Il 14 mattina ho fatto il tampone e dopo un giorno il verdetto, ero positiva.Toccava a me ma la mia mente era già oltre». Dove? «Pensavo a mia figlia che vive con me ed è asmatica». Ha avuto paura? «È un sentimento che affiora ma mi sono fatta ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Marinella Acanfora, caposala della terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli è appena guarita da COVID-19. Racconta in un’intervista al Mattino che è stata contagiata mentre curava i malati in. E che durante la sua quarantena da soggetto a rischio la frustrazione e la rabbia per idel Coronavirus è stata tanta: Quando ha capito che il virus l’aveva infettata? «Era il 13 ottobre:durante la notte miè salita la febbre,ho avvertito un profondo malessere. Il 14 mattina ho fatto il tampone e dopo un giorno il verdetto, ero positiva.Toccava a me ma la mia mente era già oltre». Dove? «Pensavo a mia figlia che vive con me ed è asmatica». Ha avuto paura? «È un sentimento che affiora ma mifatta ...

Corriere : Perché non getta mai la racchetta? «Perché da piccolo mi hanno insegnato che non si fa. Sono io che sbaglio; non la… - OndeFunky : 'Non mettermi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorger… - MassimGiannini : La seconda ondata #Covid_19 ci sta travolgendo. Il governo nazionale e i governatori regionali stanno perdendo il c… - Teresio_Boccia : RT @robyeyli: Forma non sono che sfrigolio d'un sentire viaggi in liberi spazi ove l'animo m'accoglie nei brevi passi mi trattengo e odo ol… - LILITH24595979 : RT @robyeyli: Forma non sono che sfrigolio d'un sentire viaggi in liberi spazi ove l'animo m'accoglie nei brevi passi mi trattengo e odo ol… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Sabine Devieilhe, soprano normanna regina dell’opera: «Ma il mito è Mina» Corriere della Sera