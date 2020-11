Meloni a Conte: “È in Parlamento che si collabora. Pd e M5S votino le nostre 20 proposte per l’Italia” (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è un solo luogo in cui governo e forze politiche possono collaborare: il Parlamento. E c’è un solo modo in cui possono farlo: sulle proposte concrete. Giorgia Meloni risponde all’ennesima dichiarazione di Giuseppe Conte sulla volontà di collaborare con l’opposizione. E lo fa tenendosi ben ancorata ai meccanismi della democrazia e alla correttezza nei confronti dei cittadini, che impongono trasparenza e coerenza. Dunque, se c’è del vero nell’appello di Conte alla collaborazione, la strada per procedere – ha avvertito Meloni – è quella di votare la risoluzione del centrodestra, che indica oltre 20 priorità per il Paese su cui intervenire ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è un solo luogo in cui governo e forze politiche possonore: il. E c’è un solo modo in cui possono farlo: sulleconcrete. Giorgiarisponde all’ennesima dichiarazione di Giuseppesulla volontà dire con l’opposizione. E lo fa tenendosi ben ancorata ai meccanismi della democrazia e alla correttezza nei confronti dei cittadini, che impongono trasparenza e coerenza. Dunque, se c’è del vero nell’appello diallazione, la strada per procedere – ha avvertito– è quella di votare la risoluzione del centrodestra, che indica oltre 20 priorità per il Paese su cui intervenire ...

ManlioDS : Io #Salvini e #Meloni li capisco. Mica so scemi. Vuoi mettere la comodità di frequentare solo studi televisivi e fa… - lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - Corriere : Il sondaggio | Conte, brusco calo: persi 7 punti. Lega primo partito, Meloni ora affianca i 5 Stelle - NikiIo21 : @juventina__1897 A chi lo dici Patty! Persone che negano ogni cosa perché lo dice Conte, mentre bisogna ascoltare e… - FulviaFrongia : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni: follia del governo il #bonus #monopattino in un momento di crisi per l'Italia #coronavirus -