Lutto a Caivano | Giovanni muore a 32 anni | era titolare di un noto bar

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 2 novembre 2020). Non ce l’ha fattaFabozzi, 32, edelbar Coffee Gio’, di fronte il Santuario di Campiglione. La notizia si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto amici e parenti. Sulle cause del decesso c’è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.