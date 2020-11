L'ossessione per le scorte e l'antica paura della fame (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno forse la racconteranno così: 'L'8 marzo del 2020, n onostante che le restrizioni alla mobilità imposte ai cittadini per contenere la pandemia non prevedessero la chiusura dei negozi di ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Un giorno forse la racconteranno così: 'L'8 marzo del 2020, n onostante che le restrizioni alla mobilità imposte ai cittadini per contenere la pandemia non prevedessero la chiusura dei negozi di ...

In antichità le 'bocche inutili' venivano deportate fuori dalle città. Oggi, dopo aver riempito i carrelli con la nostra paura e con la farina dell’egoismo, stiamo ripartendo dai carrelli della solida ...

Insegnante uccisa dallo stalker sotto casa: aveva denunciato il killer tredici volte

L'assassino era stato allievo della donna dal 2015, al "Mark Twain College", dove oltre all'invaghimento presto divenuto ossessione per "Miss Paola", aveva avuto diverbi con almeno tre insegnanti. Ma ...

