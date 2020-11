Kip Sabian | The Super Bad!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Kipha affrontato MJF per il titolo Limitless in un evento della IPW. Fonte: TwitterKip, insieme alla sua valletta e fidanzata (in real life) Penelope Ford, è uno degli atleti la cui visibilità in All Elite Wrestling sta crescendo maggiormente. Molto lo si deve all’affiancamento del soprannominato “The Best Man”, Miro (meglio noto in WWE come Rusev). Gli inizi: WAW e indy britanniche Allenato da Rick e Saraya Knight (genitori della exstar WWE Paige) inizia la sua carriera nel 2010 proprio nella World Association Wrestling, la promotion inglese di proprietà dei Knight. In WAW si fa subito notare, vincendo diverse volte il titolo di coppia e il titolo si leggeri. Rimane praticamente stabile in WAW per 6 anni, non mancando però di apparire anche in promotion minori ...