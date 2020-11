King Arthur | Knight' s Tale - prova

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 novembre 2020) Non capisco perché non lo abbiano semplicemente chiamato Mordred. Se si punta a una storia arturiana oscura, perché chiamarlo come uno spensierato film di Heath Ledger? Si scherza, ovviamente, e sono sicuro che ci sia una buona ragione. Forse la magniloquenza di Heath non è arrivata fino in Ungheria e allora ci siamo invece ritrovati con's.Si tratta del nuovo videogioco di uno studio ungherese chiamato NeocoreGames, team che potreste conoscere come i creatori della serie action RPG Van Helsing, o per Warhammer 40K Martyr o prima ancora per la serie di giochi su Re Artù. Però quei giochi erano diversi, piuttosto vicini a Total War. Questo nuovo titolo, invece, è più vicino a XCOM.Giocate nei panni di Mordred, il noto cattivo delle storie di Re ...