Inter, Lukaku resta a Milano: per lui niente Real Madrid (Di lunedì 2 novembre 2020) niente da fare per Romelu Lukaku. Il centravanti belga non è partito con la squadra per Madrid e salterà la sfida con il Real La sfida peggiore nel momento peggiore. Domani sera l'Inter è attesa dalla delicatissima sfida con il Real Madrid, per provare a dare una svolta ad una stagione fin qui deludente. I nerazzurri però dovranno fare a mano del loro uomo migliore, Lukaku. L'attaccante belga non è partito con la squadra per Madrid, e salterà la sua seconda partita consecutiva, dopo quella con Parma. Lukaku non ha ancora recuperato pienamente dal risentimento muscolare all'adduttore sinistro accusato la scorsa settimana.

