Il sonetto di Favino per Proietti | Però ' n se fa così | tutto de botto Svejasse e nun trovatte

"Però 'n se fa così, tutto de botto. Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto.Sentì drento a la panza strignese come un nodo. Sape' che è la mancanza e nun avecce er modo de ditte grazie a voce pe' quello che c'hai dato pe' quello che sei stato". così inizia il 'sonetto', scritto in romanesco sui social, che Pierfrancesco Favino ha dedicato a Gigi Proietti, scomparso stamattina all'alba.Favino prosegue: "Perché te sei inventato un modo che non c'era de racconta' la vita e ce l'hai regalato così un po' all'impunita, facendo crede a tutti ...

