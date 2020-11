Il nuovo Dpcm lascia la possibilità di spostarsi tra regioni con Rt basso (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Conte sta informando la Camera e il paese rispetto ai contenuti del nuovo Dpcm. Quello che emerge è che l’Italia verrà divisa in tre zone diverse in base all’Rt, quindi al livello di contagiosità. Tra le regioni che hanno il coefficiente più basso rimarrà possibile spostarsi liberamente senza la necessità di autorcertificazione mentre per le regioni che verranno incluse nella lista medio e alto rischio tornerà in vigore lo spostamento solamente tramite autocertificazione per le comprovate esigenze di salute, lavorative e di necessità. LEGGI ANCHE >>> L’Rt in Italia è arrivato a 1,7 Spostamenti regioni sulla base dell’Rt Le parole di Conte rendono chiara la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Conte sta informando la Camera e il paese rispetto ai contenuti del. Quello che emerge è che l’Italia verrà divisa in tre zone diverse in base all’Rt, quindi al livello di contagiosità. Tra leche hanno il coefficiente piùrimarrà possibileliberamente senza la necessità di autorcertificazione mentre per leche verranno incluse nella lista medio e alto rischio tornerà in vigore lo spostamento solamente tramite autocertificazione per le comprovate esigenze di salute, lavorative e di necessità. LEGGI ANCHE >>> L’Rt in Italia è arrivato a 1,7 Spostamentisulla base dell’Rt Le parole di Conte rendono chiara la ...

