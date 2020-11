Grande Fratello Vip, Antonella Elia insulta Elisabetta Gregoraci: 'Sei una patetica gatta in calore' (Di lunedì 2 novembre 2020) ' Il termine che hai usato l'altro giorno, 'gatta in calore', non mi è piaciuto affatto. Tu sei lì fuori e spari giudizi senza pensare alla gente che ci sta guardando fuori. Non mi piaci per nulla '. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) ' Il termine che hai usato l'altro giorno, 'in', non mi è piaciuto affatto. Tu sei lì fuori e spari giudizi senza pensare alla gente che ci sta guardando fuori. Non mi piaci per nulla '. ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - eatabarbieasss : Sono d'accordo che il gioco del grande fratello sta nel mettersi in gioco anche quando non si c'entri qualcosa dire… - NapoletanoNadia : Allora Clemente russo non ama sua moglie e quindi lo avete squalificato .. mentre ad Oppini avete dato un giudizio… -