Gigi Proietti, Maurizio Mattioli commosso: "Dovevamo recitare insieme" (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche Maurizio Mattioli ricorda Gigi Proietti. Ed è subito commozione. "Era un mio caro amico. Per estrazione sociale, umanità e romanità. Ricordo le nostre a vedere la Roma. La poltrona a casa di Stefano Reali adesso è vuota. Vedevamo insieme le partite", racconta l'attore romano in diretta su RTL102.5 News. "Ci siamo detti tante cose. Prima poi faremo Shakespeare insieme, mi diceva. E io rispondevo: muoviamoci. Famo presto. Era un uomo di cultura straordinaria. Per lui Shakespeare non aveva segreti di alcuni tipo", dice Mattioli. Molta commozione nelle parole di Mattioli che - con un filo di voce e quell'accento romano - ricorda il maestro per antonomasia del teatro.

