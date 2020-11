Gigi Proietti esce di scena nel giorno dei suoi 80 anni: addio ad un grande mattatore (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti: uno dei simboli della romanità (mattatore di teatro, cinema, doppiaggio e televisione, oltre che insegnante di recitazione) è morto problemi cardiaci nel giorno in cui ha compiuto 80 anni. Lo spettacolo italiano piange la morte di Gigi Proietti, deceduto nel giorno in cui ha compiuto 80 anni: era ricoverato in una clinica romana a causa di gravi problemi cardiaci. L’annuncio della morte di Proietti è stato dato dai familiari di uno dei grandi mattatori dello spettacolo italiano, capace di ironizzare anche sulla sua data di nascita, il 2 novembre (giorno dedicato alla commemorazione dei defunti): “Che dobbiamo fa’, la data quella ... Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020): uno dei simboli della romanità (di teatro, cinema, doppiaggio e televisione, oltre che insegnante di recitazione) è morto problemi cardiaci nelin cui ha compiuto 80. Lo spettacolo italiano piange la morte di, deceduto nelin cui ha compiuto 80: era ricoverato in una clinica romana a causa di gravi problemi cardiaci. L’annuncio della morte diè stato dato dai familiari di uno dei grandi mattatori dello spettacolo italiano, capace di ironizzare anche sulla sua data di nascita, il 2 novembre (dedicato alla commemorazione dei defunti): “Che dobbiamo fa’, la data quella ...

