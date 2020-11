Gianluca Scuotto | da Uomini e Donne a L’Allieva 3 video

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nel cast della terza stagione de L’Allieva c’è anche un ex volto di. Stiamo parlando di, il 46enne napoletano che partecipò al trono Over un paio di stagioni fa, conteso da Roberta Di Padua e Cristina Incorvaia. Archiviata l’esperienza asi è buttato nella recitazione, con varie partecipazioni tra cui quella nella fiction ‘Un Posto al Sole’. Proprio ieri sera su Rai 1, lo abbiamo visto ne L’Allieva 3, accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L’ex U&Dnel cast de L’allieva 3 I telespettatori più attenti lo avranno riconosciuto. Nella puntata de L’Allieva 3 andata in ...