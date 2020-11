Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il Grande Fratello? Decisive sarebbero state le parole di Brosio (Di lunedì 2 novembre 2020) Paolo Brosio è entrato nella Casa da poco e già si parla (quasi) solo di lui. Prima le presunte bestemmie, poi le preghiere a voce alta insieme alla contessa De Blanck che molti in Casa non hanno gradito. E ora un’indiscrezione. Sembra che Brosio abbia spifferato a Elisabetta Gregoraci che il programma è stato prolungato fino a febbraio e che la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, non l’abbia presa bene: si è detta pronta a lasciare il gioco per tornare dal figlio Nathan Falco. “Vado via, a Natale devo stare con lui”, le sue parole. Sarà così? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Paoloè entrato nella Casa da poco e già si parla (quasi) solo di lui. Prima le presunte bestemmie, poi le preghiere a voce alta insieme alla contessa De Blanck che molti in Casa non hanno gradito. E ora un’indiscrezione. Sembra cheabbia spifferato ache il programma è stato prolungato fino a febbraio e che la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, non l’abbia presa bene: si è dettail gioco per tornare dal figlio Nathan Falco. “Vado via, a Natale devo stare con lui”, le sue. Sarà così? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

