Eleonora Daniele chiude la diretta in lacrime: non ce l'ha fatta a trattenersi (Di lunedì 2 novembre 2020) Eleonora Daniele non ce l'ha fatta a trattenere la commozione. E ai saluti finali della puntata speciale di Storie Italiane andata in onda lunedì 2 novembre, ha ceduto alle lacrime. "Chiudiamo così, in silenzio", ha detto salutando ospiti e pubblico. Alla fine, dopo tanti racconti, immagini, testimonianze si è emozionata anche la conduttrice ricordando Gigi Proietti, l'attore morto alcune ore fa proprio nel giorno in cui avrebbe spento 80 candeline. Dunque è stata una puntata intensa quella di Storie Italiane di lunedì, ampiamente dedicata al mitico e indimenticabile Gigi Proietti che lascia un vuoto immenso nel mondo del cinema e del teatro. Tanti gli ospiti intervenuti in collegamento a Storie Italiane. Da ultimo Renzo Arbore e proprio dopo averlo congedato la ...

