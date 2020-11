Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione (Di lunedì 2 novembre 2020) Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione Non è la prima volta che parliamo di tipologie di Danno, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “Danno”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di “Danno erariale“, ovvero di Danno prodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina della prescrizione in materia. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020): cos’è,inNon è la prima volta che parliamo di tipologie di, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di ““, ovvero diprodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina dellain materia. Se ti interessa saperne di ...

Frances87129554 : @SardoneSilvia Ma quella Silvia Sardone a cui la Procura della Corte dei conti ha notificato un invito a dedurre co… - Alexct9 : RT @GBruttini: @Giovann31358512 @RadioSavana Un esposto alla corte dei conti x danno erariale, dato l’ingente numero di forze usato per un’… - Colombo9luglio : @MGalliera contro i contagi, i banchi a rotelle non sono serviti a niente perchè i contagi nelle scuole VOLANO. ep… - GBruttini : @Giovann31358512 @RadioSavana Un esposto alla corte dei conti x danno erariale, dato l’ingente numero di forze usat… - IndomitusVirtus : RT @TSupernano: @lello977 @borghi_claudio @GekNicolson Spero che tutti grillini facciano l'ecobonus 110. Visto che andrà gestito come un ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Danno erariale Il patteggiamento in sede penale non fa evitare il danno erariale in caso di risarcimento danni Orizzonte Scuola Regione, il Confsal-Crab: “Prima dei concorsi riqualificare i dipendenti A e B, svolgono già le mansioni superiori”

“Prima dei concorsi procedere subito con la riqualificazione del personale. Basterebbe questo per dare il giusto inquadramento ai circa cinquemila di categoria A e B che già oggi svolgono queste ...

Castellammare. La politica ai tempi del Covid, selfie e fuorionda nel consiglio comunale virtuale

D’altronde si parla di debiti per oltre 120mila euro, che hanno avuto un percorso tortuoso dal punto di vista amministrativo, che rischiano anche di determinare un danno erariale per l’Ente. Così ...

“Prima dei concorsi procedere subito con la riqualificazione del personale. Basterebbe questo per dare il giusto inquadramento ai circa cinquemila di categoria A e B che già oggi svolgono queste ...D’altronde si parla di debiti per oltre 120mila euro, che hanno avuto un percorso tortuoso dal punto di vista amministrativo, che rischiano anche di determinare un danno erariale per l’Ente. Così ...