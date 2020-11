Covid, le proposte di De Luca: Congedi parentali, bonus e più controlli. Servono misure semplici e nazionali (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza Stato-Regioni di oggi, ha chiesto al governo l’adozione di misure di prevenzione e contenimento del contagio “semplici e di carattere nazionale”. È quanto si legge in una nota dell’unità di crisi regionale. L’obiettivo delle nuove misure antiCovid deve essere quello di “frenare la mobilità e gli assembramenti, cosa che – rileva De Luca – continua a verificarsi nelle città, nelle piazze e sui lungomare. Si tratta di una tendenza assolutamente incompatibile con il contrasto all’espansione del contagio”. Il governatore ha chiesto anche all’esecutivo “un piano straordinario di controllo da parte delle forze ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso della conferenza Stato-Regioni di oggi, ha chiesto al governo l’adozione didi prevenzione e contenimento del contagio “e di carattere nazionale”. È quanto si legge in una nota dell’unità di crisi regionale. L’obiettivo delle nuoveantideve essere quello di “frenare la mobilità e gli assembramenti, cosa che – rileva De– continua a verificarsi nelle città, nelle piazze e sui lungomare. Si tratta di una tendenza assolutamente incompatibile con il contrasto all’espansione del contagio”. Il governatore ha chiesto anche all’esecutivo “un piano straordinario di controllo da parte delle forze ...

matteosalvinimi : ?? COVID, LE PROPOSTE DELLA LEGA AL GOVERNO LEGGI LE PROPOSTE IN DETTAGLIO ?? - matteosalvinimi : Proposte di buonsenso, zero ascolto da parte del governo. - RobertoBurioni : Peccato. Perché alcune proposte sono buone, ma la bizzarra idea di “sbloccare terapie anti-COVID” che non esistono… - FratellidItalia : RT @mruspandini: #Covid #Meloni : oggi in Parlamento nostre proposte di buonsenso. Maggioranza le voti. | La Voce del Patriota https://t.co… - infoitinterno : Monserrato, scontro sulla nuova ordinanza anti Covid: 'Tardiva, ignorate le proposte del Pd su screening e test' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposte Covid: Comitato nuovo ospedale, nostre proposte ignorate Agenzia ANSA Green Economy per rilanciare l'Italia, al via Stati Generali 2020

La seconda ondata della pandemia da Covid 19 richiede attenzione e misure adeguate, ma è importante guardare oltre l’emergenza: i fondi di Next Generation Eu dovrebbero essere utilizzati per uscire da ...

Più che le diffide, dall’Anaao servono proposte operative

vorrei che l’Anaao si facesse portavoce presso il ministro della Sanità anche di proposte operative concrete: che si provvedesse da subito alla "formazione Covid" di quanti tra noi medici già ...

La seconda ondata della pandemia da Covid 19 richiede attenzione e misure adeguate, ma è importante guardare oltre l’emergenza: i fondi di Next Generation Eu dovrebbero essere utilizzati per uscire da ...vorrei che l’Anaao si facesse portavoce presso il ministro della Sanità anche di proposte operative concrete: che si provvedesse da subito alla "formazione Covid" di quanti tra noi medici già ...