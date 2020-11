Coronavirus Calabria: scuole chiuse a tempo indeterminato a Soverato (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

anima_brigante : RT @doctorgis84: Riguardo invece ai decessi, qui la fascia d'età più colpita è tra i 61 e 66 anni. Non ancora così anziani nè pensionati, r… - dariodav711 : RT @ultimenotizie: La #Calabria rischia il #lockdown totale o parziale non per i numeri assoluti di contagi, ma per non essere stata neanch… - LucaLucinho : RT @ultimenotizie: La #Calabria rischia il #lockdown totale o parziale non per i numeri assoluti di contagi, ma per non essere stata neanch… - AlteaZucchini : RT @ultimenotizie: La #Calabria rischia il #lockdown totale o parziale non per i numeri assoluti di contagi, ma per non essere stata neanch… - JudgeOnTheRoad : RT @ultimenotizie: La #Calabria rischia il #lockdown totale o parziale non per i numeri assoluti di contagi, ma per non essere stata neanch… -