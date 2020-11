Bayern Monaco, Alaba in uscita: proposto a due club di Serie A (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Bayern Monaco potrebbe perdere David Alaba prima del termine della stagione: l’agente lo ha proposto a Juventus, Inter e Real Madrid Il Bayern Monaco potrebbe perdere David Alaba prima del termine della stagione. Il difensore classe ’92 non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2021. Come riportato da Sky Sports, il suo agente avrebbe proposto il calciatore a Juventus, Inter e Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilpotrebbe perdere Davidprima del termine della stagione: l’agente lo haa Juventus, Inter e Real Madrid Ilpotrebbe perdere Davidprima del termine della stagione. Il difensore classe ’92 non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2021. Come riportato da Sky Sports, il suo agente avrebbeil calciatore a Juventus, Inter e Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 2 - La #Juventus non tentava al massimo due tiri in casa in un primo tempo di #ChampionsLeague dal dicembre 2009, c… - FabioCasalucci : RT @CMJuve18: ??La #Juventus si è unita alla concorrenza per ingaggiare David #Alaba a parametro zero: l'austriaco è in uscita dal Bayern Mo… - ItaSportPress : Bayern Monaco, salta rinnovo Alaba: è già duello Juventus-Inter - - calciomercatoit : #BayernMonaco, UFFICIALE: #Sule positivo al #coronavirus - sportli26181512 : Bayern Monaco: caso Alaba, il giocatore vuole chiarire in conferenza stampa: David Alaba e il Bayern Monaco sono...… -